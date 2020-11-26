Kahramanmaraş’ın cazibe merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ın gözde mekanı olan ve çevre illerden de ziyaretçi akımına uğrayan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde kış sezonu hazırlıkları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 23:26
Kahramanmaraş’ın cazibe merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

Yedikuyular bölgesinde yol genişletme, bedesten ve bungalov ev çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “Şehrimizin ve bölgenin önemli kış turizm merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezimizdeki çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgeye ulaşım sağlayan arterlerde genişletme ve kayak merkezinin bulunduğu alanda bedesten inşaatında sona gelindi. Başkan Güngör, “Bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” diye konuştu.

BEDESTEN VE BUNGALOV EVLER

Yol genişletme ve bedesten inşaatının yanı sıra bu yıl ilk kez bölgede konaklama hizmetinin de verileceğini belirten Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mize ulaşım sağlayan arterde lokal genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Yine geçtiğimiz yıl düzen getirdiğimiz satış evlerinin bulunduğu bölgede bir bedesten inşa ediyoruz. Bu çalışmamızda da sona geldik. Bu yıl ilk kez kayak merkezimizde ziyaretçilere konaklama imkanı da sağlayacağız. İçmesuyu ve kanalizasyon altyapımızı tamamladık. 25 adet bungalov ev inşaatı da hızlı bir şekilde tamamlanıyor” dedi.

AĞAÇLANDIRMA DA YAPILIYOR

Bölgede ağaçlandırma çalışması da başlattıklarını belirten Güngör, “Ekiplerimiz Yedikuyular Kayak Merkezimize 100 adet ardıç ağacı dikimine devam ediyor. İnşallah bu sene bedesten ve bungalov evlerle Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin standartlarını daha da yükseltmiş olacağız. Şehrimizin ve bölgenin önemli kış turizm merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezimizdeki çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

#Kahramanmaraş #Yedikuyular #Yedikuyular Kayak Merkezi
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