Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi!



Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunarak müşterilerinin yüzünü güldüren Hasırcıoğlu AVM Kahramanmaraş’ta tercih edilen tek alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor.



Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, “88 bin çeşit ürün siz değerli müşterilerimiz için 30 Eylül’e kadar tüm şubelerimiz de peşin fiyatına hem de elden 20 ay taksitle bu kampanya kaçmaz” diyerek tüm Kahramanmaraşlıları hasırcıoğlu avm’ye davet etti.