Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını tanıtmak için, Sporla Keşfet etkinliği düzenliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını tanıtmak için, Sporla Keşfet etkinliği düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesi, her yaştan katılımcının Kahramanmaraş’ı tanıması ve spor yapması için, çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
KMBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile Kahramanmaraş’ı Bisikletle Keşfet Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği Doğayı Sporla Keşfet Etkinliği kapsamında Andırın ilçesine gidilerek, Kahramanmaraş’ın doğal mirasını oluşturan ırmaklar, kaynak suları, baraj gölleri, yaylalar ve ormanlarla birlikte Kahramanmaraş tarihinin çeşitli dönemlerine tanıklık etmiş kaleler gezildi.
“Oksijeni bol, havası temiz, kaynak suları çok leziz…”
Onbeş günlük bisiklet turları şeklinde düzenlenen etkinlik Kahramanmaraş’ın farklı ilçelerinde devam edecek. Kahramanmaraş’ı Bisikletle Keşfet Ekibi; “Kahramanmaraş’ta bisiklet turlarımız için rota belirlerken zorluk yaşamıyoruz. Çünkü Kahramanmaraş, doğal güzellikler ve tarihi mekanlar açısından çok zengin bir şehir. Böyle oksijeni bol, havası temiz, kaynak suları çok leziz olan eşsiz güzellikteki doğanın içinde, bisiklet sürmek büyük keyif. Desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Andırın Belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.
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|38
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