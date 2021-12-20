Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetleri ekrana taşındı!

İlimizin gastronomi, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına çekilen programda Efendioğlu Kasap İle Kebap Salonu Sahibi Salman Demirbanka, ilişkit, kuzu pirzola, lahmacun ve fındık lahmacun, kebap çeşitleri ile eli böğründenin yapımını ve püf noktalarını izleyiciyle paylaştı.

Programda Nuri Demirbanka’da işletmenin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.