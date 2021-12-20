Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetleri ekrana taşındı!
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli'nin hazırlayıp sunduğu program 'Lezzet Durakları”nda bu hafta Efendioğlu Kebap, birbirinden özel lezzetleri Aksu TV ekranlarına taşıdı.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 17:02 20.12.2021, 17:08
İlimizin gastronomi, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına çekilen programda Efendioğlu Kasap İle Kebap Salonu Sahibi Salman Demirbanka, ilişkit, kuzu pirzola, lahmacun ve fındık lahmacun, kebap çeşitleri ile eli böğründenin yapımını ve püf noktalarını izleyiciyle paylaştı.
Programda Nuri Demirbanka’da işletmenin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
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