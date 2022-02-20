Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşuyor
Her cumartesi Aksu TV ekranlarında yayınlanan lezzet duraklarında bu hafta İstanbul istiklal caddesinin geleneği olan Kahramanmaraş’ın içli köftesi ve gastronomi yemekleri sabır taşı restoran ‘da izleyiciyle paylaşıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 11:41 20.02.2022, 18:33
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda İstanbul istiklal caddesinde Maraş’ın eşsiz lezzetleri tanıtıldı.
Programın devamında Mustafa Usta, Maraş’ın önemli gastronomi yemeklerinin ayrıntılarını paylaştı.
Namaz Vakti 20 Şubat 2022
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