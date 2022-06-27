Kahramanmaraş’ın eşsiz yemek kültürü, ekranlara taşınıyor!
Kentin Birbirinden Özel Peynir Çeşitlerinden Tatlılarına, yöresel Lezzetlerinden Meyvesine Kadar Birçok Ürünün Bulunduğu kahvaltı sofrası MADO’nun katkılarıyla “Lezzete Dair” programı için hazırlandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2022, 15:35 27.06.2022, 17:21
Gizemi ve suyunun rengi ile insanları kendisine hayran bırakan yeşil gözde yapılan çekimlerde MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, kentin kahvaltı kültürünü izleyiciler için anlattı.
Buradaki çekimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kanbur, “Kahramanmaraş’ı anlatmaktan tanıtmaktan çok memnuniyet duyuyoruz.” Dedi.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
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