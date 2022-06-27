Kahramanmaraş’ın eşsiz yemek kültürü, ekranlara taşınıyor!

Gizemi ve suyunun rengi ile insanları kendisine hayran bırakan yeşil gözde yapılan çekimlerde MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, kentin kahvaltı kültürünü izleyiciler için anlattı.

Buradaki çekimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kanbur, “Kahramanmaraş’ı anlatmaktan tanıtmaktan çok memnuniyet duyuyoruz.” Dedi.