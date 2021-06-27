Kahramanmaraş’ın evladı Zafer Bertizlioğlu’ndan muhteşem klip!

Kahramanmaraş’ın önde gelen yerel sanatçılarından Zafer Bertizlioğlu muhteşem bir klip’e imza attı.

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 14:08 27.06.2021, 17:54

Müzik öğretmeni Uğur Somer ile birlikte “GÖR NE KADAR SEVDİM” isimli şarkıyı seslendiren Bertizlioğlu muhteşem bir performans ile vatandaşların beğenisini topluyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Sanatçı Zafer Bertizlioğlu şarkıyla ilgili şu sözleri söyledi.

Bertizlioğlu şarkının hikayesini de şu sözlerle anlattı.

Zafer Bertizlioğlu Kimdir?

Memur ve aynı zamanda müzisyen çocuğu olan Bertizlioğlu Kahramanmaraş’ta doğdu. Sanat hayatına küçük yaşlarda babasından aldığı eğitimlerle başladı.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamlamıştır.

Türk Halk Oyunları ve Türk Müziği alanında kendini geliştirmeye başlayan, lise yıllarında özel bir müzik okulunda Nota, Solfej, Bağlama ve Repertuar dersleri alan Bertizlioğlu, İlk sahne deneyimini ise lise yıllarında TGRT kanalında Sümer EZGÜ ile "AMAN NAZAR DEĞMESİN" programında yaşamıştır.

Üniversite Eğitimini Kafkas Üniversitesinde tamamlayan, Bertizlioğlu çeşitli konserler ve canlı müzik programlarına da imza atmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği seminerlerde çeşitli TRT Sanatçılarından ses eğitimleri alarak kendisini bu yolda geliştirmeye devam eden Bertizlioğlu, bu çabalarının karşılığını düzenlenen birçok Ses yarışmalarında 1.2. ve 3.lük ödülleri alarak taçlandırmıştır.

Sanat yolunda kendisini geliştirmek isteyen gençlere de rehber olan, yol gösteren Bertizlioğlu birçok gence çeşitli Müzik Okullarında ve Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde Solfej ve Bağlama dersleri vererek. Öğrenci yetiştirmiştir.

Çok sayıda konser çalışmalarına katılan Kahramanmaraş ‘ta birçok farklı mekânda yıllarca sahne alan Bertizlioğlu, Acun Medya yapımcılığında 2015 yılında “RİSİNG STAR TÜRKİYE” Yarışmasına katıldı. Sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve büyük kitlelere ulaştı.

Sanat hayatında birçok radyo ve televizyon kanalında programlar yaparak, sahne performansıyla da dikkatleri üzerine çekmiş, yıllardır savunduğu Anadolu değerlerini gittiği yerlere taşımayı bir ilke haline getirmiştir. Çizgisinden ödün vermeden geniş kitlelere hitap etmiş ve önemli yapıtlara imza atmıştır.

Sanat Hayatına Küçük Yaşlarda Başlamış Olmakla Birlikte, Her Geçen Gün Kendini Geliştirerek, Yeni Deneyimler ve Eğitimler Alarak Müzik Hayatında Birçok Ödüller Elde Etti. Müziği Sevmekle Birlikte Dinleyicilerinin Duygularına Şarkılarla Tercüman Olmaktan Memnuniyet Duymaktadır. Halen Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi adına birçok sosyal, kültürel ve sanatsal projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir.

#Zafer Bertizlioğlu #Kahramanmaraş #Sanatçı Zafer Bertizlioğlu
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