Kahramanmaraş’ın Fıstık Ezmesini tescilledi
Türk Patent Ve Marka Kurumu Kahramanmaraş’ın Fıstık Ezmesini tescilledi.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2021, 11:59 21.02.2021, 13:41
Fıstık Gaziantep’in Ezmesi Kahramanmaraş’ın dolayısıyla iki komşu kentin tamamlayıcılığı adından söz ettiriyor.
Kahramanmaraş’ta Fstık Ezmesi dâhil birçok üründe bir marka olan Alpedo Kervan Pastaneleri de, kendi tesislerinde, kente özgü fıstık ve şeker pancarını harmanlayarak ortaya eşsiz lezzet çıkartıyor.
Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş Dondurması üreten Alpedo Kervan Pastaneleri, dondurmanın yanı sıra baklava, su böreği, fıstık ezmesini de kendi tesislerinde üretiyor.
Üretilen bu lezzetleri hem iç piyasaya hem dış piyasaya ihraç eden Alpedo Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
8°
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2021
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Konyaspor
|24
|30
|11. Malatyaspor
|25
|30
|12. Göztepe
|24
|29
|13. Kasımpaşa
|25
|29
|14. Sivasspor
|23
|28
|15. Rizespor
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Gençlerbirliği
|24
|20
|21. Ankaragücü
|23
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. İstanbulspor
|22
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|21
|37
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Menemen Belediyespor
|22
|23
|14. Balıkesirspor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|25
|43
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Southampton
|24
|30
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Real Betis
|24
|36
|7. Villarreal
|23
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|23
|30
|10. Celta de Vigo
|24
|29
|11. Athletic Bilbao
|22
|28
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|23
|25
|14. Getafe
|24
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|23
|16