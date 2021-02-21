Kahramanmaraş’ın Fıstık Ezmesini tescilledi

Fıstık Gaziantep’in Ezmesi Kahramanmaraş’ın dolayısıyla iki komşu kentin tamamlayıcılığı adından söz ettiriyor.

Kahramanmaraş’ta Fstık Ezmesi dâhil birçok üründe bir marka olan Alpedo Kervan Pastaneleri de, kendi tesislerinde, kente özgü fıstık ve şeker pancarını harmanlayarak ortaya eşsiz lezzet çıkartıyor.

Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş Dondurması üreten Alpedo Kervan Pastaneleri, dondurmanın yanı sıra baklava, su böreği, fıstık ezmesini de kendi tesislerinde üretiyor.

Üretilen bu lezzetleri hem iç piyasaya hem dış piyasaya ihraç eden Alpedo Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.