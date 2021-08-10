Kahramanmaraş’ın genç futbolcuları yeşil sahada hünerlerini sergiledi

Kentin 12 - 14 yaş aralığındaki yetenekli sporcularıyla düzenlenen müsabakalar şenlik havasında geçti. Genç futbolcular yeşil sahalara, “Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımızın yanındayız” mesajıyla çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Kentin genç futbolcularının bir araya geldiği futbol müsabakalarında, 8 takım kıyasıya mücadele etti. Şenlik havasında geçen organizasyonda yer alan 12 - 14 yaş aralığındaki sporcular, yeşil sahalara çıkmadan bir de mesaj verdi.

Start düdüğü öncesi yeşil sahalara “Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımızın yanındayız” pankartıyla çıkan genç yetenekler, müsabakalar sonrası dostluğun ve sporun kazandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Pandemide hareket alanları sınırlanan gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Sağlıklı yaşamın temini açısından şehrimizde her türlü spor dalını desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.