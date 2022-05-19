Kahramanmaraş’ın Gönüllü Turizm Elçisi Kervancıoğlu, Çankırı’da Festivale katıldı!

Bu anlamda Son yıllarda yaptığı atılımlarla sadece Kahramanmaraş'ta değil, tüm Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Dondurma ve Gençlik Festivali düzenlendi.

“Alpedo-Kervan Lezzet Grubu” sponsorluğunda düzenlenen şenlikte, Sami Kervancıoğlu ve Alpedo ekibinin dondurma şovuyla yaklaşık 1,5 ton Kahramanmaraş dondurması alanı dolduran binlerce öğrenciye ikram edildi.

Kervancıoğlu, kendi hayatı ve kariyer yolculuğu hakkında öğrencilere bilgi vererek “Kahramanmaraş’ta 10 kişilik küçük bir işletmeden bugün Türkiye’de 135.000 bayisi bulunan, 17 ülkeye ihracat yapan ve binlerce çalışanı olan bir şirketler grubuna ulaştıklarını belirtti.