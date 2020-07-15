Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi Sami Kervancıoğlu’ndan bir örnek davranış daha
Pandemi sürecinde yapılan peşrev ve cazgır yarışmasının ardından yeni normalleşmeyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen peşrev yarışmasında da Alpedo-Kervan Lezzet Grubu olarak desteklerini esirgemeyen MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Sami Kervancıoğlu bir kez daha pehlivanların ve şehrin gönlünde taht kurdu.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2020, 15:27 15.07.2020, 18:27
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Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu “15 Temmuz Türk demokrasi tarihine kazınacak kararlılık ve direnişin adıdır” ifadelerine yer verdi.
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