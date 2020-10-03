Kahramanmaraş’ın gözde mekânı Teras Kafe tekrardan hizmete açıldı.

Uzun süredir kapalı olan Teras Kafe Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrardan yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

Özellikle akşam saatlerinde halkın yoğun ilgi gösterdiği mekân vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar Kahramanmaraş’ı yüksekten seyretmek için Teras Kafeyi tercih ediyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Akbel İşletme Müdürü Lütfi Sincer ''Terasımızı tekrardan hizmete açtık.'' ifadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ