Kahramanmaraş’ın gözdesi yalnız ardıç olacak

Yapım çalışmaları büyük bir hızla devam eden mesire alanının Kahramanmaraş’ın gözde mekanlarından biri olacağını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, içerisindeki sosyal donatılarla tesisin Kahramanmaraş’ın en iyisi olacağını söyledi. Başkan Okay, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Kahramanmaraş’ımıza büyük bir proje daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlandığında cazibe merkezi haline gelecek olan bu tesisimiz, Yedikuyular Kayak Merkezi ile turizme çok büyük katkı sağlayacak. Şuanda inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde Kır Kahvesi, spor alanları, bungalov evleri, mesire alanı, kafe restoran ve daha bir çok sosyal tesisin bulunduğu bir mekan. Şehir merkezine olan kısa mesafesiyle ulaşım kolaylığı, ayrıca Yedikuyular kayak merkezine olan yakınlığıyla da ekstra bir cazibe sağlayacak. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

DULKADİROĞLU’NUN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR

Yalnız Ardıç A Tipi Mesire alanında incelemelerde bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, projenin önemine değindi. Kahramanmaraş’ın turizmine çok büyük katkı sağlayacak olan tesisin hayırlı olmasını dileyen Güvenç, “Bu güzel çalışmalar şehrimizin değerine değer katıyor. Ben tamamlandığında vatandaşlarımızın çok büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum. Şehrimizin turizm potansiyeli ortadadır. Bu gibi projelerle turizme güçlü bir alt yapı oluşturmuş oluyoruz” dedi.