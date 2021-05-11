Kahramanmaraş’ın haftalık koronavirüs vaka oranı düşüşte

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş’ta geçen hafta 137,57 olan haftalık koronavirüs vaka oranı, 1-7 Mayıs tarihleri arasında 91,68’e geriledi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"

TEŞEKKÜRLER KAHRAMANMARAŞ!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyarak kentin vaka sayısının düşmesinde duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Coşkun, salgın kurallarına riayet ederek duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritanın gösterildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Kahramanmaraş. Kıymetli hemşerilerimiz ilimiz vaka sayısı sıralamasında en düşük 13 il arasında yer almıştır. Bu duyarlılığı sürdürerek Kovid-19 ile mücadelemizi hep birlikte başaracağız. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."