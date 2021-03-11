Kahramanmaraş’ın hedefi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çevrimiçi düzenlenen Kütüphanecilik, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı’na (KAM’21) katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 11.03.2021, 16:26 11.03.2021, 17:59
Kahramanmaraş’ın hedefi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı’nda (KAM’21) yaptığı konuşmasında, “Her şehrin kendine özgü değeri ve kimliği var. Bizim şehrimiz de şiir ve edebiyatın başkenti. Bu konuda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olabilmek için ciddi bir hazırlık yaptık. Kahramanmaraş’ımızın tüm değerlerini, özellikle edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğimize inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çevrimiçi düzenlenen Kütüphanecilik, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı’na (KAM’21) katıldı. Bu kapsamda düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanıAlinur Aktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sincan Belediye BaşkanıMurat Ercan veBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da yer aldığı ‘Kütüphane Arşiv ve Müze Ekosistem Görüşü – Yerel Yönetimlerde Kütüphane Arşiv Müze ve Şehir Hafızasının Korunması’ oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör moderatörlüğünde gerçekleşti.

KOORDİNASYON ÖNEMLİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düzenlenen dijital oturumda yaptığı konuşmasında kamu kurumları ve belediyelerle kurulan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Güngör, “Belediyeler olarak pandeminin getirdiği bir takım zorlukları yaşasak da hamdolsun koordineli çalışma ve planlı bütçe yönetimiyle toparladık. Bu süreçte dahi şehrimizin kadim hafızasını, birikimini ve kültürünü yazılı metinlere döküp arşivlemek, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttük. Öncelikle planlama konusunda, yerelde birden çok aktörün olması, müze, kütüphane ya da başka alanlarda bazen mükerrer iş yapılmasına sebebiyet veriyor. Mükerrer işlerin kaynak israfına neden olmaması adına, ciddi bir koordinasyonla ve işbirliğiyle hareket edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİMİZ EDEBİYATIN BAŞKENTİ

Başkan Güngör konuşmasının devamında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na yapılan başvuru süreciyle ilgili, “Her şehrin kendine özgü değeri ve kimliği var. Bizim şehrimiz de şiir ve edebiyatın başkenti. Bu konuda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olabilmek için ciddi bir hazırlık yaptık. Sağ olsun, Kültür ve Turizm Bakanımız da bunu bir etkinlikte bu ifadeyi kullanmıştı şehrimiz için. Edebiyat şehri olma iddiamızı tematik kütüphane ve müzelerle destekliyoruz. Kahramanmaraş’ımızın tüm değerlerini, özellikle edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğimize inanıyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

YAŞAYAN KÜTÜPHANE VE MÜZELER

Başkan Güngör konuşmasında ayrıca şehir genelindeki kütüphane ve müzelere dair, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz var. Bu müze Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet dönemi yazar ve şairleri ayrıca Kahramanmaraş’ın mütefekkirlerini, edebiyat insanlarını tanıtan bir müze. Yine tematik müzelerimiz arasında bir de Dondurma Müze’miz var, bunları yaşayan müzeler anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Örneğin Dondurma Müzemizde hem geleneksel ürünlerimizin tarihi gelişimleri gözlemlenebilecek, hem de barındırdığı kafe ve restoran ile vatandaşlarımız ürünlerimizi tadabilecek. Yaşayan müzeler ve kütüphaneler şehrin birikiminin aktarılmasında ve canlı tutulmasında azami önem taşıyor. Yanı sıra Maraş MiiliMücadelemizde öne çıkmış şahsiyetlerimiz var, bu değerlerimizi geleceğe aktarabilmek için çizgi roman haline getirerek çocuklarımıza sunduk. 101. Kurtuluş yıldönümü adına 101 bin kitabı öğrencilerimize hediye ediyoruz. Kültür yayıncılığında özellikle şehrimizin değerlerinden Andırın Postası Gazetesi’nin sanat eki olarak çıkan İkindi Yazıları dergimizin de tıpkıbasımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla, şehrimizin kültür envanterinin duyurulmasına ve kaydedilmesine gayret ediyoruz” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kahramanmaraş #UNESCO
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Mart 2021
İmsak 05:23
Güneş 06:43
Öğle 12:47
İkindi 16:06
Akşam 18:42
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20