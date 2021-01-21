Kahramanmaraş’ın HES haritası normale döndü
Kısıtlamalar işe yaradı. Kahramanmaraş’ın HES haritası normale döndü.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2021, 16:35 21.01.2021, 17:45
2020 yılında en riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş 2021 yılında riskli iller arasında yer almadı.
Hafta sonu ve hafta içi uygulanan kısıtlamaların işe yaradığı gözlemlendi.
Kahramanmaraş’ın büyük bir çoğunluğunun uyduğu kısıtlamalar sayesinde vaka sayıları kent için tekrardan düştü.
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