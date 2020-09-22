Kahramanmaraş’ın ilk arabuluculuk ve tahkim merkezi açıldı!

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Başkanı Celal Kara, merkezin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi. Kara, merkezin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sunacağını dile getirdi. Kara, açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara, uyuşmazlığı çözme konusunda yardımcı olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler ürettiği, devletin yargı organları yanında varlığını sürdüren ve seçimlik nitelik taşıyan uyuşmazlık çözme yöntemidir. Arabuluculuk ve tahkim konusu aslında adaletimizin temelini oluşturmaktadır. Asırlar öncesinde kadim medeniyetimiz bu sistemi ahilik olarak kullanmış ve büyük faydalar sağlamışlardır. Oda ve borsa camiamızın temelini oluşturan ahilik, ticari ihtilaflarının tamamını çözerdi.

Fakat süreç içerisinde biz bunu unuttuk. Batı bizden kopyaladı, geliştirdi. Biz daha yeni yeni yeniden keşfediyoruz. Eskiden aylarca yıllarca süren davalar şimdi haftalar içerisinde biter hale geldi. Arabuluculuk neticesinde hukuki ihtilaflar ortalama yüzde 70 anlaşmayla sonuçlanmaya başladı.

Şehrimizin önde gelen 14 uzman arabulucusu olan, Cevdet Özdemir, Erol Tansel, Halil İbrahim Boğar, Havva Saygaz, Mehmet Kokulu, Muhammet Yusuf Bülbül, Özkan Muslu, Rıfat Kantarcı, Tayfun Alıcı, Ali Ünlü, Hatice Kübra Kır, Özge Aras Tosun ve Sefa Nacar ile kurulan merkezimizin şimdiden tüm memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Kara’nın ardından bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş’ın arabuluculuk anlamında böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Özdemir, “Değerli meslektaşlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bu arabuluculuk merkezi Kahramanmaraş’ımız için önemli hizmetlerde bulunacaktır.

Bu sistem adliyemizin de yükünü hafifletecektir. Ben şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” Özdemir’in ardından konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da merkezin hayırlara vesile olmasını diledi. Aycan’ın ardından kısa bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de merkezin hayırlı işlere vesile olacağını söyledi. Açılış programına; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, parti temsilcileri, hukukçular ve çok sayıda vatandaş katıldı.