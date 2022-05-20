Kahramanmaraş’ın ilk kadın kooperatifinin açılışı gerçekleştirildi!

Açılışın ardından ürünleri inceleyen kent protokolü kooperatif başkanı ürünler hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, “kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için her zaman yanlarında olacağız.” dedi

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise “kadınlarımızın üretime destek olması açısından burayı önemsiyoruz.” Diye konuştu.

S.S Kahraman Kadınlar Kooperatifi Başkanı Kibar özdemir, “bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de “heşrimizde ilk olan bu kooperatif diğerlerine de öncülük etmiş oldu.” Dedi.