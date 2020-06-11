Kahramanmaraş’ın ilk kadın lahmacun ustaları ocak başında!
Kahramanmaraş’ta bir fırında iki kadın lahmacun ustası olup çoğu kadının yanına bile yaklaşamadığı fırında lahmacun pişiriyorlar
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 12:20 11.06.2020, 19:39
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Onlar Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdiler.
Lahmacun ustası iki kadın evlerinin bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla fırında bulaşıkçı olarak başlayıp ustalığa kadar yükseldiler.
Fırın da lahmacun ustası olarak işlerine devam eden kadın ustalar bu işi kadınlarında yapabileceğini vurgulayarak bütün kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.
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