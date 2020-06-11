Kahramanmaraş’ın ilk kadın lahmacun ustaları ocak başında!

Onlar Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdiler.

Lahmacun ustası iki kadın evlerinin bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla fırında bulaşıkçı olarak başlayıp ustalığa kadar yükseldiler.

Fırın da lahmacun ustası olarak işlerine devam eden kadın ustalar bu işi kadınlarında yapabileceğini vurgulayarak bütün kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.