Kahramanmaraş’ın ilk Türkiye şampiyonu!
Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç Şampiyonası’na katılan kulübün 3 sporcusundan Melike Büşra Özer 17 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 15:53 05.09.2021, 16:31
Üstad Satranç Spor Kulübü, bir büyük başarıya daha imza attı.
Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç Şampiyonası’na katılan kulübün 3 sporcusundan Melike Büşra Özer 17 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyonada yaptığı 5 maçta, 4 galibiyet 1 beraberlik alan Özer, ailesini ve ilimizi elde ettiği başarıyla gururlandırdı.
Melike Büşra Özer’in Avrupa satranç şampiyonasına katılma hakkı elde ettiğini belirten Üstad Satranç Spor Kulübü Başkanı Adem Yüksekoğlu, Kahramanmaraş’ın ilk Türkiye şampiyonunun kulübümüzden çıkması bizleri mutlu etti” dedi.
Melike Büşra Özer’de emeklerinden dolayı ailesine ve Üstad Satranç Spor Kulübü’ne teşekkür etti.
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