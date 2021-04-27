Kahramanmaraş’ın İş Dünyası Ankara’ya Çıkarma Yaptı
İş Dünyasının Başkanları Ankara Programı Kapsamında Ak Parti Myk Üyesi Aynı Zamanda Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı Ziyaret Ederek Kahramanmaraş Adına Yapılabilecekler Hakkında Bir Araya Geldiler.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 17:57 27.04.2021, 20:16
Ziyarette ilçe başkanları ve yönetimi ile birlikte Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu ile ticaret borsası başkanı Ahmet duran balsuyu ve yönetimi yer aldı.
Sonrasında Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ziyaret Eden Heyet Kahramanmaraş’ın Ülke Ekonomisindeki Yerini Artırmak Adına Planlanan Projeler Üzerine Bilgiler Paylaşarak Fikir Alışverişinde Bulunuldu.
Ziyaretleri Aksu Haber’e Değerlendiren Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Çok Verimli Bir Program Gerçekleştirdiklerini Sözlerine Ekledi.
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