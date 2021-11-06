Kahramanmaraş’ın kelle paçası, coğrafi işaretle tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Maraş kelle paçasını coğrafi işaretle tescillendi. Yemeğin tescilini yaptıran Kanbur, “Coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti tüm dünya tanıyacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 15:50
Kahramanmaraş’ın kelle paçası, coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, 16 Mart 2020'de, Türk Patent ve Marka Kurumu'na küçükbaş hayvanların kellesi, ayak, dil ve beyni ile yapılan paçanın kente özgü olduğunu belirtip kelle paçanın Kahramanmaraş adına tescillenmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, 3 Kasım 2021'de Maraş kelle paçasını oda adına tescilledi.

"KAHRAMANMARAŞ’IN HAKKIYDI”

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, bu karardan dolayı da çok mutlu olduklarını, lezzeti ile herkesin sevdiği yemeğin Kahramanmaraş'ın milli içeceği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ımızın milli içeceği. Özellikle bu kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi. O yüzden de Kahramanmaraş'ın milli bir mutfak kültürü olduğu için tescilletmek için bir hayli zaman içerisinde Kahramanmaraş'a kazandırdık. Bunun sevinci içerisindeyiz çünkü Kahramanmaraş'ın hakkıydı.

“PAÇACI ARKADAŞLAR BU LEZZETİ DÜNYAYA TANITACAKLAR”

Maraş kelle paça; Kahramanmaraş'ın yemek kültürü, lezzeti ve vazgeçilmezidir. Bu çocukluğumuzdan, 3-5 kuşaktan beri Kahramanmaraş'ın paça sevdası var. Yani Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ın hakkıydı. O yüzden de çok mutluyuz. Gerçekten de paça, Kahramanmaraş'ın milli bir kültürü. Bu karardan sonra paçacı arkadaşlar da satışlarını artıracak ve bu lezzeti dünyaya tanıtacaklar. Umuyorum ki Kahramanmaraş'taki bu lezzeti dondurma gibi uluslararası reyonlara taşıyacaklar.

“DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK”

Paçanın içerisinde doğal bir aroma var. İçerisine konulan doğal sumak ve sarımsağı ile paça doğal bir antibiyotik. Besleyici özelliği olduğundan vücuda güç ve enerji verir. Maraş kelle paçasını içmek için uçakla dışarıdan gelenler dahi var. Bu da demek oluyor ki, paçamız dünyada tanınıyor.”

Tescil kararı paçacıları da memnun etti.

Paça ustası Remzi Ulaş, Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur'a teşekkür ederken, kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ulaş, “Maraş kelle paçamız, tamamen çebiş, kuzu, koyun, toklu dediğimiz küçükbaş hayvanların kellesinden oluşur ve banyolama sistemi ile hazırlıyoruz. Maraş kelle paçamızın bir olmazsa olmazı sarımsaklı sumak ekişimiz var. Maraş kelle paçasına kesinlikle sirke girmez, illaki sumak ekşisi olacak.” diye konuştu.

#Türk Patent ve Marka Kurumu #Erdal Kanbur #Kahramanmaraş Lokantacılar #Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı
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