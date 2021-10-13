Kahramanmaraş’ın kültür elçisinin mutlu günü

Kahramanmaraş’ın meşhur içli köftesini tüm İstanbullular’a sevdirmeyi başaran ‘Sabırtaşı’ markası, 2019 Favori Lezzetler ödüllerinde ‘En İyi Sokak Lezzeti’ ödülünün sahibi olan Mustafa Topçuoğlu, yeğeninin mutluluğuna ortak oldu.

KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 12:55
Kahramanmaraş’ın kültür elçisinin mutlu günü

Kahramanmaraş kültürünü İstanbul’da tanıtarak adeta bir ‘kültür elçisi’ olarak çalışan Mustafa Topçuoğlu, yeğeni Hava’nın Kahramanmaraş’taki düğününe katıldı.

Genç çiftin Metin usta düğün salonundaki düğün merasiminde yalnız bırakmayan Topçuoğlu, “Güzel Baldızım Havva ile artık Resmen Bacanağım olan Muhammed dünya evine girdiler.

Bu güzel günümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza, mesajlarıyla beğenileriyle, telefonla arayan yanımızda olduklarını hissettiren herkese canı gönülden teşekkürler. Allah mesut, bahtiyar Eylesin.” Dedi.

 

#Kahramanmaraş #Kültür #Mutlu #AksuTV #AksuTVHaber
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