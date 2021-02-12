Kahramanmaraş’ın Kurtuluş’unun 101'inci yıl dönümü kutlamaları!

Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kentin göstermiş olduğu destansı mücadelenin Anadolu'ya cesaret verdiğini söyledi.

Bugün o onurlu mücadelenin ve kahramanlık destanının 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururu ve sevincini hep beraber yaşadıklarına işaret eden Coşkun, Konuşmasını şöyle devam ettirdi; "Çanakkale ruhumuzun şahlanışı ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat destanı, tarihimizin en müstesna şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenemeyen Maraşlıların, Sütçü İmam ve bayrak olayı ile tetiklenen direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde işgalci kuvvetlerin şehrimizden çekilmek zorunda kalmasıyla zaferle sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, gösterilen üstün başarının TBMM tarafından önce kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, sonrasında ise Kahraman unvanı ile taçlandırıldığını hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bu toprakların kurtulmayı ve kurtarmayı bilen insanlar barındırdığını, dün Ali Sezai Efendi, Aslan Bey, bugün ise Ömer Halisdemir'lerin olduğunu ve her zaman olmaya da devam edeceğini söyledi.

Program, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Kurtuluş Okumaları" konulu tiyatro ile sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bu toprakların kurtulmayı ve kurtarmayı bilen insanlar barındırdığını, dün Ali Sezai Efendi, Aslan Bey, bugün ise Ömer Halisdemir'lerin olduğunu ve her zaman olmaya da devam edeceğini söyledi.

Program, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Kurtuluş Okumaları" konulu tiyatro ile sona erdi.