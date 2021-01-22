Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde kar mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçelerinde 18 noktada 100 mahallenin yolunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kapalı Yolumuz Yok

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kar temizleme çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada: “Sorumluluk alanımız içerisinde dört ilçemizde karla mücadele çalışmalarımız 18 ayrı noktada 100 mahallemize ulaşım sağlayan yollarda devam ediyor. Şu an için kapalı yolumuz bulunmuyor. Çalışmalar kapsamında Elbistan İlçemizde Sultankorusu Grup Yolunu kullanan Fakıoğlu, Alkayaoğlu, Kayageçit, Köşk, Beyyurdu, Yapılı, Uncular,Keçemağra, Karamağra,Horhor mahallelerinde, Karahasanuşağı Grup Yolunu kullanan Kangal, Kantarma, Karahasanuşağı, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Dervişçimli, Günaltı mahallelerinde, Akbayır, Bakış, Sünnet, Yalıntaş, Beştepe, Aksakal, Demircilik , Türkören, Evcihüyük , İncecik , Yapalak , Akarca , Gökçek , Kökez , Kışla, Kalaycık , Körücek, Elmalı, Sevdilli, Topallı, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Yapılıpınar, Yalak mahallelerinde çalışmalarımız sürüyor.

Afşin İlçemizde; İlçe merkezinin yanı sıra Büyüktatlı, Koçovası, Oğlakkayası,Kaşanlı, Haticepınar, Örenli, Dağlıca, Söğütdere, Armutalan, Dokuztay, Topaktaş, Sergen, Arıtaş, Türkçayırı, Sıraevler, Gözübenli, Göllüce, Başüstü, Ağcaşar, Kepez, Gözpınar, Kötüre, Yazıköy, Deveboynu, Anzorey, Esence, Çağılhan, Ortaklı, Altaş, Nadır, Soğucak, Hüyüklü, Altunelma, Tanır, Büget, Berçenek, Çomudüz mahallelerimizde kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor.

Ekinözü İlçemizde Kabaktepe, Yeniköy, Soysallı, Kandil, Alişar, Ataköy, Türkmenler, Ambar, Çiftlik mahallelerimiz ile Nurhak İlçemizin Ağcaşar, Küllü, Zillihan, Hançıplak, Barış, Tatlar, Kullar, Biçim, Umutlu, Eskiköy mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Şu an itibari ile mahallelerimizde kapalı yolumuz bulunmuyor” denildi.