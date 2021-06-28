Kahramanmaraş’ın lezzet kervanı!

Yoğunluğa en hakim mekanlarından biri olan kervan çarşı şubesinde, Maraş dondurması baştan olmak üzere geleneksel fıstık ezmesi, kervana has yapımıyla yöresel Maraş çörekleri ve eşsiz tatlılarıyla kervan lezzeti adeta zirveye taşıyor.

Maraş'ın kervanı kalitesini her şubesinde farklı hissettiriyor. Bazen bir yol üstü lezzet durağında, bazen de sokakların coşkusunda kervanın lezzetiyle karşılaşa biliesiniz.

