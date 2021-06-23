Kahramanmaraş’ın lezzet kervanı!
Alpedo Kervan Lezzet Grubu damakları şendirmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 16:10
Doğukent bölgesinin kalitesini değiştiren Kahramanmaraş’ın lezzet kervanı tatlıları ile de damakları lezzetlendiriyor.
Hamaratlı ustaların ellerinde çıkan tatlılar doğukent bölgesinde yaşayan vatandaşların damaklarını tatlandırıyor.
Başta sütlü tatlı olmak üzere birçok çeşidi bünyesinde barındıran Alpedo Kervan Lezzet Grubu damakları şendirmeye devam ediyor.
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