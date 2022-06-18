Kahramanmaraş’ın lezzetleri izleyicilerle buluştu!

Geçtiğimiz aylarda gönüllü turizm elçileri Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı, Otel Germenicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli ve Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’ın büyük gayretleriyle Kahramanmaraş’ta program çekimleri davet edilen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber ve Program sunucusu Saffet Emre Tonguç, yayınlanan bölümde kentin birçok noktasını ziyaret etti.

Yeşilgöz, Başkonuş Yaylası, Bahtiyar Yokuşu, Maraş Kalesi, Kocabaş Konağı, Kapalı Çarşı, Mutfak Müzesi, Ulu Cami, Müzeler ve daha birçok yer programda yer aldı.

Ayrıcalıklı Rotalar programında Saffet Emre Tonguç’un konukları ise Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Aslı Erdoğanyılmaz oldu.

Tonguç, programda Erdoğanyılmaz ailesinden Başkonuş Yaylası hakkında bilgiler aldı.

Programın sonunda Saffet Emre Tonguç, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile Maraş Dondurmasıyla ilgili konuştu.