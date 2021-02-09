Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya:

"Kahramanmaraş'ın emaneti ve geleceğimizin umudu çocuklarımız, bugün ecdadımızın mirasına çok anlamlı bir etkinlikle sahip çıktı. Onlarla gurur duyuyoruz"

Kahramanmaraş'ta çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, "İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında, kent savunmasının simge isimlerinden Sütçü İmam, Senem Ayşe gibi isimlerin bez bebeklerini ve nakış işlemelerini yaptı, milli mücadeleye ilişkin mektuplar yazdı.

Türk milletinin var olma mücadelesinde önemli yere sahip kentte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde yaşayan çocuklar, kentin düşman işgalinden kurtarıldığı 12 Şubat 1920'nin 101. yıl dönümü öncesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Merkezde filografi ve nakış işleme kursu alan çocuklar, eğitimleri sayesinde kent savunmasında önemli yere sahip olan Sütçü İmam, Senem Ayşe gibi isimlerin bez bebeklerini, nakış işlemelerini yaptı.

Tahtaya İstiklal madalyası işleyen çocuklar, milli mücadelenin önemine de dikkati çeken mektup kaleme alarak, bunları 80 ildeki çocuk evlerinde yaşayan akranlarına gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde simge şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kurtuluşun simgesi haline gelen Sütçü İmam ve Senem Ayşe'nin mücadele ruhunun tüm Anadolu'ya umut olarak yayıldığını belirten Kaya, "Ecdadımız büyük bedeller ödeyerek bugünün nesillerine eşsiz bir vatan bıraktı. Şanlı mücadelenin ardından gelen hürriyetin değerinin nesilden nesle aktarılması gerekiyor. Kahramanmaraş'ın emaneti ve geleceğimizin umudu çocuklarımız, bugün ecdadımızın mirasına çok anlamlı bir etkinlikle sahip çıktı. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaya, ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin diğer illerdeki çocuk evlerine ulaştırılmak üzere postaya verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Bakanlığımız himayesindeki çocuklara öncelikle kurtuluş mücadelesindeki simge isimlerle ilgili kitaplar hediye edildi. Sütçü İmam'ın kabri, mücadeledeki temsili yerleri gezdirildi. Ziyaretler sonrasında da bu projeyi kardeşlerimize, gençlerimize aktardık. Onlar da milli mücadele ruhunu, milli ve manevi değerlerimizi, 80 ildeki kardeşlerine mektup ve hediyeleriyle birlikte aktardılar. Gençlerimiz bir mektup ve bir hediye de Sayın Bakanımıza hitaben hazırladı. Senem Ayşe ve Sütçü İmam'ın nakış işlemelerini kendilerine hediye edeceğiz."