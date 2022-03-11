Kahramanmaraş’ın modern terminal binası tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hem şehir için hem de şehirlerarası yolcular için standartları son derece yüksek bir tesis oluşturuldu.

Bilet satış alanları, kafeteryası, dinlenme alanları, bebek bakım odaları ve mescidi ile çok ferah bir mekana dönüştürüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Şehirlerarası Otobüs Terminaliyle ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Hayrettin Güngör, terminalde gerçekleştirilen çalışmalarda hem yolculara hem de iş yerlerine sağlanan standartların önemli ölçüde yükseltildiğini belirtti.

Hayırlı Olsun!

Terminal binasında da önemli yenilemelerin gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hem şehir için hem de şehirlerarası yolcularımız için standartları son derece yüksek bir tesis oluşturduk. Bilet satış alanları, kafeteryası, dinlenme alanları, bebek bakım odaları ve mescidi ile çok ferah bir mekana dönüştürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Esnafımızın terminal binasına yerleşiminin ardından hizmet vermeye başlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yenilenen şehirlerarası otobüs terminalinin şehre çok yakışacağını ve önemli bir eksiği gidereceğini vurgulayan otogar esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.