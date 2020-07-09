Kahramanmaraş'ın o ilçesine 527 milyonluk yatırım!

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın sekizincisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında Elbistan’da gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 17:27 10.07.2020, 14:05
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Kahramanmaraş'ın o ilçesine 527 milyonluk yatırım!

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın sekizincisi Elbistan’da ilçe belediye başkanı, ilçe belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe parti teşkilat başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla yapıldı.

Elbistan’da yapılan çalışmalar

Sekizincisi Elbistan’da yapılan, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMBB’nin Elbistan Belediyesi’yle birlikte gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi. Büyükşehir’in Elbistan ilçesine toplam 527 milyon civarında yatırım yaptığını belirten Başkan Güngör; “İlçelerimizde bu tür toplantıları periyodik olarak yapmayı düşünüyoruz. Kırsal mahallelerimizin sorunlarının başında yol, su ve kanalizasyon geliyor. Daha sonra da sosyal alanlar… Hedefimiz, kırsal mahallelerimizin bütün yol ve su sorunlarını halletmektir. Bu yıl, kırsal mahallerimizin bağlantı yollarında eksiğimiz kalmayacak. Aynı şekilde içme suyunda, kısa vadeli çalışmalarla birlikte uzun vadeli yatırımlar yapacağız. Gelecek yıla kadar bu alanlardaki eksiklerin tamamını gidermiş olacağız. Elbistan’ımızda bu yıl 40 km sıcak asfalt ve sathi kaplama, 120 km de bakım, onarım ve yama çalışması yaptık. Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü’nde farklı uzunluklarda arazi ve yayla yolları yaptık. Kalkınma Ajansı’mızla, Tarım Bakanı’mızla görüştük. Kahramanmaraş’ta ihtiyaç duyulan arazi ve yayla yolunu tespit etmeye yönelik çalışma başlattılar. Hükümetimizin desteğiyle, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz birlikte çalışarak, inşallah önümüzdeki süreçte -yoğunluğuna, yararlanıcı sayısına, hayvan sayısına göre- arazi ve yayla yollarımızı iyileştirip, Elbistan’da hayvancılık ve tarımın daha da gelişmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

5 bin kişiye istihdam sağlanacak

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda planlama yapılırken, önem sıralamasının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güngör, KMBB tarafından hayata geçirilecek projelerden de bahsetti. Başkan Güngör; “Elbistan’da inşallah Besi OSB kurma çalışmalarının sonuna geldik. Besi OSB, 4 bin dekar üzerine kurulacak, 60 bin hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bunun Elbistan ve çevresinde oluşturacağı ekonomik kapasite 600 milyon civarındadır. Elbistan ve Afşin’imizin su sıkıntısını kalıcı olarak çözmek için, Akdere kaynağından bir hat çekeceğiz. Bu dev proje, inşallah üç yıl içerisinde bitirilecek. Bu projenin maliyeti 240 milyondur. Bu çok ciddi bir yatırımdır. Elbistan’da yapacağımız 130 milyonluk Katı Atık Entegre Tesisi projemizin son aşamasındayız. Yine 130 milyon civarında Atık Su Arıtma Tesisi projemiz başladı. Sosyal mekanlara Kahramanmaraş’ımızda büyük ihtiyaç var. Yeşil alanıyla, parkıyla, oyun alanıyla, her yaştan hemşehrilerimize yönelik hizmet verecek bir Millet Konağı’nı Elbistan’ımıza kazandıracağız. Ceyhan Nehri projesine 350 milyon destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin birçok yetkisini, Elbistan Belediyemiz yapacak. Bu kapsamda temizlik, mezbaha, sokak hayvanları hizmetlerini ilçe belediyemize devrettik. Devretmekle kalmadık, yıllık 4 milyon lira kaynak ayırdık. Amacımız, işlerin hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Önemli olan hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini gidermektir. Allah’ın izniyle, önümüzdeki süreçte, bugün konuştuğumuz birçok sorunu konuşmuyor olacağız.” ifadelerinde bulundu.

8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Güngör’ün mahalle muhtarlarının talep, öneri ve sıkıntılarını dinleyip, notlar almasıyla devam etti.

#İstişare ve Değerlendirme Toplantısı #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
Yorumlar (5)
Sezgin DİŞÇEKEN 4 saat önce
Kahramanmaraş'ın Göksun isimli bir ilçesinin olduğu sn bşehir başkanına hatırlatılır. Doğalgaz gelecek mi, şehiriçi yollar yapılacak mı, Göksun'da hayvanlar caddeden ve sokaktan geçiyor koku her zaman mevcut. Göksuna da bir el atılmasını düşünüyorum.
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Bordost 5 saat önce
Siz önce aksu cayini temizleyin
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Sultan őlker 6 saat önce
Elbistan da coktan yapılmış olmasi gereken hizmetler bunlar 2020 yılında sehre 8 km uzaklıkta kanalizasyonu olmayan 1976 da kasaba olmuş şimdilerde Elbistanın mahallesi denilen köylerimiz var bizim bu
bir devlet için utançtir .hep konuşulur ama Elbistan a bişey yapılmaz. Bizler oy zamanı hatırlanan haricinde unutulan Türkiyenin en büyük ovalarından Elbistanlilariz
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Mehmet şakalar 12 saat önce
Sayın büyükşehir bld başkanınımız bir çok kurumla birlikte 4milyon desteği elbistan belediyesine devrederek çok büyük bir özveride bulunmuş !
Ama elbistan bukadar büyük bir özverini üzerine çullanacak kadar bencil değildir .
Bu yüzden bütün devrettiklerini geri alıp sadece elbistandaku kaskiciği verse kafidir .
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Ibrahim 15 saat önce
Sayin başkanım yaptığınız hizmetler kabul ola.Ben göksun'un findik mahallesinin çamlıkavak sokaginda yaşıyorum köyümüz alsfat yola 5 km dir malesef yolumuz köy kurulduğundan beri toprak kışın çamurdan yazın tozdan geçilmiyor ben 50 yaşındayim hep böyledir bu duruma bir el atsanız yolumuzu alsfatlarsaniz size müteşekkil oluruz umuyorum bu soruna duyarlı olursunuz şimdiden teşekkür ederim köyüm adına
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