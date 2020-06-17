Kahramanmaraş’ın 'Parmak Peyniri' tescillendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yöresel ürünler ve lezzetlerin tescil işlemlerine aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan Maraş Parmak / Sıkma Peyniri başvurusu da onaylandı.

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğine göre tam yağlı ve sert peynirler sınıfına giren Maraş Parmak / Sıkma Peyniri’nin Kahramanmaraş’ta üretildiğine dair en eski resmi kayıt 1969 yılına dayanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada: “Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi kapsamında yayımlanmış olan Maraş Parmak / Sıkma Peyniri pastörize edilmiş inek/keçi/koyun sütlerinden veya bunların karışımından üretilen, sıcak suda iki parmak (yaklaşık 2-3 cm) genişliğinde şekil verilen bir peynirdir. Üretimden sonra herhangi bir işlem yapılmadan yenilebildiği gibi her çeşit börek ve güveç yapımında ve tuzu alınmak suretiyle tatlı yapımında kullanılabilir.Kahramanmaraş'ta yaylacılığın olduğu kesimlerde yağ, peynir ve yoğurt yaz-kış beslenmenin ana öğeleridir. Önceleri çiğ koyun veya keçi sütünden sadece yaz aylarında üretilen parmak peyniri günümüzde, inek/keçi/koyun sütlerinden veya bunların karışımından her mevsim üretilir” denilerek bilgi verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan müracaatlar sonucu Kahramanmaraş’a ait 14 ürün tescillendi.