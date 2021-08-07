Kahramanmaraş’ın Pehlivanları büyüklerde Serbest Stilde Türkiye birincisi oldu

Sosyal güvenlik kurumu spor kulübü sporcuları Ankara’da oynanan finallerde Türkiye birincisi olarak süper lige yükseldiler.

Güreşte başarı üzerine başarı elde eden Sosyal Güvenlik Kurumu Spor Kulübü madalyalı şehre madalyalar ve kupa eşliğinde döndüler.

Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik eden Onikişubat Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci Aksu Haber’e yaptığı açıklamada takımın Süper Ligde ’de aynı performansı sergileyeceğini dile getirdi.

Haber – Emre Ataç