Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirlenecek!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 17:41 28.04.2021, 18:28
Bu konuda çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Kahramanmaraş halkına seslenerek gelin sembol çiçeğimizi hep birlikte belirleyelim dedi.
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