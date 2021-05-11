Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor

Bu Kapsamda Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Expo 2023.Org adresi üzerinden oyunu kullandı.

Başkan Aydın Expo2023’ün ülke açısından ulusal bir marka değeri taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Aydın’ın ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de oy kullanan bir diğer isim Ooldu.

Başkan Güven Expo2023 aracılığıyla Kahramanmaraş’ın dünya çapında gündeme geleceğini ve bu projenin büyük bir tanıtım çalışması olduğunu söyledi.

Ak Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi’de oyunu lavanta’dan yana kullandı.

İlçe Başkanı Safi bu projeyle şehrimizi dünya çapında tanıtmış olacağız dedi.