Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 16:00 24.05.2021, 19:04
Bu kapsamda CHP İl Başkanı Esat Şengül oyunu Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurmasının ana maddesi olan salep orkidesine kullandı.
CHP İl Başkanı Esat Şengül EXPO 2023’ün şehrin tanıtımında büyük bir rol oynayacağına dikkat çekti.
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