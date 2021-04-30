Kahramanmaraş’ın Sembol Çiçeği İçin Oylama Devam Ediyor

Bu Kapsamda Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Expo2023.Org Adresi Üzerinden Oyunu Kullandı.

İl Müdürü Kaya Expo 2023’ün Dünya’ya Damga Vuracağına Dikkat Çekti.

İl Müdürü Kaya’nın Ardından İşkur İl Müdürü Ali Yüce Oyunu İsmini Kahraman Şehrimizden Alan Maraş Sümbülüne Kullandı.

İl Müdürü Yüce Expo 2023’ün Şehirdeki İstihdama Büyük Katkılar Sağlayacağına Dikkat Çekti.

Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu İse Oyunu Dondurmanın Ham Maddesi Olan Yabani Orkide’ye Kullandı.

İl Temsilcisi Seyithanoğlu Gençlerin Kişisel Gelişimi İçin Çok Önemli Ve Vizyon Bir Proje Olduğunu Söyledi.