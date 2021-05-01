Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 13:25 01.05.2021, 18:35
Bu kapsamda ilk olarak AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel EXPO2023.org adresi üzerinden oyunu kullandı.
İl Başkanı Görgel EXPO 2023 ile 2 milyon turist çekmeyi planladıklarını söyledi.
İl Başkanı Görgel’in ardından KMTSO Yönetim Kurulu Şahin Balcıoğlu da oyunu dondurmanın ham maddesi olan salep orkidesine kullandı.
Başkan Balcıoğlu EXPO 2023'ü çok önemsediklerini söyledi.
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