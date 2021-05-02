Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor

Bu kapsamda ilk olarak MADO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur oyunu Kahramanmaraş dondurmasının an maddesi olan salep orkidesinden yana kullandı.

Kanbur EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ı tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli ise oy kullanan bir diğer isim oldu

Büyükdereli şehrimiz açısından önemli bir organizasyon ifadelerine yer verdi.