Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2021, 11:48
Bu kapsamda ilk olarak MADO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur oyunu Kahramanmaraş dondurmasının an maddesi olan salep orkidesinden yana kullandı.
Kanbur EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ı tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli ise oy kullanan bir diğer isim oldu
Büyükdereli şehrimiz açısından önemli bir organizasyon ifadelerine yer verdi.
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