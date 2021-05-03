Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor

Bu kapsamda ilk olarak Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur oyunu Kahramanmaraş’ı temsil etmesi üzerine oyunu ters laleden yana kullandı.

İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur Expo 2023’ÜN Kahramanmaraş için ve şehrin tanıtımı için çok özel bir proje olduğuna dikkat çekti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise oy kullanan bir diğer isim oldu

Milletvekili Özdemir şehrimiz açısından önemli bir organizasyon ifadelerine yer verdi.