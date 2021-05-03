Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 12:29 03.05.2021, 18:26
Bu kapsamda ilk olarak Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur oyunu Kahramanmaraş’ı temsil etmesi üzerine oyunu ters laleden yana kullandı.
İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur Expo 2023’ÜN Kahramanmaraş için ve şehrin tanıtımı için çok özel bir proje olduğuna dikkat çekti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise oy kullanan bir diğer isim oldu
Milletvekili Özdemir şehrimiz açısından önemli bir organizasyon ifadelerine yer verdi.
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