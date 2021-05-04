Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 13:30 04.05.2021, 13:39
Bu Kapsamda ilk olarak Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur Expo2023.Org adresi üzerinden oyunu kullandı.
İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur Expo 2023’ün Kahramanmaraş için bir değer olduğuna dikkat çekti.
Ak Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz da oyunu ters laleden kullanan isimler arasında yer aldı.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Kaçamaz Expo 2023’ü Çok Önemsediklerini Söyledi.
Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ise şehrimizi temsil etmesi üzerine oyunu ters laleden yana kullandı.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Yavuz Expo 2023 şehrimizi her alanda tanıtabileceğimiz büyük bir proje ifadelerine yer verdi.
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