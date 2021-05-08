Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 10:25 08.05.2021, 15:16
Kent protokolü siyasiler ve iş dünyasının yanı sıra kahramanmaraş halkıda expo 2023.org adresinden oy kullanmaya devam ediyor.
Vatandaşlar EXPO 2023’ün şehre bir canlılık katacağını ve ekonomik açıdan esnaflara can suyu olacağını söyledi.
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