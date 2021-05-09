Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 14:12 09.05.2021, 14:17
Bu kapsamda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz EXPO 2023.org adresi üzerinden oyunu kullandı.
Başkan Gürbüz EXPO 2023’ün ülke açısından ulusal bir marka değeri taşıdığına dikkat çekti.
Başkan Gürbüz’ün ardından Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’de oy kullanan bir diğer isim oldu.
Başkan Eker birçok ülkeden turistin EXPO 2023 aracılığıyla Kahramanmaraş’a geleceğini söyledi.
AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin’de oyunu ters lale’den yana kullandı
İlçe Başkanı Çetin bu projeyle şehrimizi dünya çapında tanıtmış olacağız dedi.
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