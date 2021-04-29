Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği için oylama devam ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirlenecek.
Bu kapsamda ilk olarak KSÜ Rektörü Prof. Dr Niyazi Can EXPO 2023.org adresi üzerinden oyunu kullandı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi can expo 2023’ün çok özel bir proje olduğuna dikkat çekti.
Rektör Can’ın ardından İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ‘de gülü seven dikenine katlanır diyerek oyunu maraş gülü’ne kullandı.
İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül EXPO 2023’ün şehrimize büyük katkıları olacağını düşünüyorum ifadelerine yer verdi.
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise oyunu dondurmanın ham maddesi olan yabani orkide’ye kullandı.
İlçe Başkanı Avşaroğlu şehrimiz açısından önemli bir organizasyon ifadelerine yer verdi.
AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise Kahramanmaraş’ı temsil etmek üzere oyunu…..
İlçe Başkanı Kara Expo 2023 ile Kahramanmaraş’ın dünyaya tanıtılacağını vurguladı.
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