Kahramanmaraş’ın Stratejik Gürültü Haritası ve Eylem Planı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın “Stratejik Gürültü Haritası” ve “Gürültü Eylem Planı” yenileniyor. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde beş yıllık periyotlarla yenilenen harita ve eylem planının süreci tamamlanmıştı. İhale kapsamında Stratejik Gürültü Haritasının ve Gürültü Eylem Planının içeriğini kapsayan başlangıç raporu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısıyla paydaş kurumlara sunuldu.

Şehrin Sesi Analiz Edilecek

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hazırlanacak olan Stratejik Gürültü Haritasıyla; yerleşim yerleri, karayolları, demiryolları, endüstri ve eğlence yerleri için gürültü düzeylerini gösteren gürültü haritalarının hazırlanması hedefleniyor. Hazırlanan harita sonuçları esas alınarak, özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı yerlerde, gürültünün oluşturduğu olumsuzlukların azaltılması ve gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik eylem planı hazırlanması hedefleniyor.