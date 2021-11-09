Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yoğun çaba sarf ediyorlar
Saklı cennet Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri dünyayı geziyorum programında anlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 11:02 09.11.2021, 16:17
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneğinin daveti üzerine kentin Tanıtımı için Kahramanmaraş’a gelen Program Sunucuları Özlem Tunca ve Yasin Esirgenç, Döngel Mağaraları ile Yeşilgöz’ün güzelliklerini izleyicilerle paylaştı.
İlerleyen zamanlarda tekrar Kahramanmaraş’a geleceklerini ifade eden program sunucusu Özlem Tunca, “Kahramanmaraş’ın tanıtımı için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Büyükdereli’de, Kahramanmaraşlı vatandaşların Özlem Ve Yasin Çiftine yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
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