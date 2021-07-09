Kahramanmaraş’ın tarihi dönüşümü başladı!

Kent valiliğin ek binası ve özel idare iş merkezinin yıkımı için çalışmaları başlatan Başkan Güngör valiliğin ek binasında ki yıkım işlemini neredeyse tamamladı.

Kısa süre içerisinde özel idare iş merkezinin de yıkımına başlanacağını duyuran Başkan Güngör yapılan kent meydanının şehre yeni bir hava katacağını da belirtmişti.

Kahramanmaraşlı vatandaşların merakla beklediği projeye hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentte önemli projelere imza atmaya devam ediyor.