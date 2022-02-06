Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıyoruz

Akdeniz bölgesinden katılan Kadın Kolları Teşkilat üyelerine sunum yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin turizm potansiyeline dikkat çekti. Bu potansiyeli değerlendirme adına yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Şehrimizin turizm potansiyelini tarihi ve kültürel değerlerde görüyoruz. Bu tarihi ve kültürel eserlerin neredeyse tamamı ilçemizde bulunuyor. Bu sebeple bizler de bu eserlerin ayağa kaldırılması hususunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Örneğin İstanbul kapalı çarşıdan sonra Anadolu’nun en büyük kapalı çarşısı Kahramanmaraş’tadır. Bu çarşımızın restorasyonu tamamlanmış ve önemli bir ticaret ve turizm noktasıdır. Bu çarşımızın etrafında bulunan tarihi konakların restorasyonu için de bizler elimizi taşın altına koyduk ve bu alanda çok başarılı bir belediye haline geldik.

” BAHTİYAR YOKUŞU TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK''

Tarihi konakların restorasyonu ile ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Okay, şunları aktardı: “Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Konağı ile birlikte bir de komple bir sokak yenileme projesi gerçekleştirdik. Bu projemiz Bahtiyar Yokuşu’dur. Şuanda ziyarete açık olan bu sokağımız yaşayan bir mekandır. Burada bulunan konaklar vatandaşlara aittir ve aktif olarak ikametgah olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan önemli bir turizm noktası olacağını düşünüyoruz. Bu projemizin devamına da çalışıyoruz. Bahtiyar Yokuşu ile Kapalı Çarşı arasında önemli sokak yenileme çalışmaları yapacağız. Ayrıca şehrimize büyük değer katacak olan A tipi Mesire alanını da inşa ettik. Kısa süre sonra hizmete sunacağımız bu alanımız önemli bir turizm noktası olacak. Malum Yedikuyular bölgemizin keşfedilmesinde ve kış turizmine kazandırılmasında büyük katkı sağladık. Bu alanımızda Yedikuyular yolu üzerinde yer almaktadır. Yalnız Ardıç bölgemizde bu projemizi hayata geçirdik. İçerisinde bungolov evler, kır kahvesi, restoran, seyir kuleleri, spor alanları, Türkiye Karavan Park haritasına girmiş karavan park ve daha bir çok sosyal alana sahip bir mekan inşa ettik.” Başkan Okay, katılımcılarla siyasi tecrübelerini de paylaşarak teşkilatçılığın önemine değinerek konuşmasını tamamladı.