Kahramanmaraş’ın tarihine ışık tutan araştırmalar konağı’nı ziyaret etti!
Temel atma, açılış ve bir dizi etkinliğe katılmak üzere memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın şehrimize değer katan projelerinden bir tanesi olan bahtiyar yokuşunu gezerek incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 12:45 18.06.2021, 13:43
İlk olarak Kahramanmaraş’ın tarihine ışık tutan araştırmalar konağını ziyaret eden Grup Başkan Vekili Ünal, konağa hayran kaldı.
Daha sonra tarihi konakları restore ederek turizmin hizmetine sunan Başkan Okay, TBMM Grup Başkanvekili Ünal ve beraberindeki heyeti Tarihi Bahtiyar Yokuşu’nda gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Konakların restoresiyle birlikte Kahramanmaraş’ın tarihinin, tekrar yaşatıldığını vurgulayan AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “ben burada kurtuluş mücadelesinde yer alan çetelerin, şehri için duyduğu kaygıyı ve cihat ruhunu hissediyorum, çocuklarımızın da bu ruhu hissetmesini istiyorum” dedi. çalışmalarından dolayı Başkan Okay’a teşekkür etti.
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