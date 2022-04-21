Kahramanmaraş’ın tek, Türkiye’nin de sayılı top tamircilerinden!
Kahramanmaraş’ta 72 yaşındaki esnaf, ilerleyen yaşına rağmen futbol topu tamiri yaparak ekmeğini çıkarıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2022, 15:09 21.04.2022, 16:31
Tarihi Kapalı Çarşıda 1972 yılından beri futbol topu tamiri yaparak geçimini sağlayan Ali Bakıcı, Kahramanmaraş’ın tek, Türkiye’nin de sayılı kalan top tamircilerinden.
Küçüklüğünden süregelen futbol merakı ve futbol heyecanıyla bu işe başlayan 3 çocuk babası Ali Bakıcı, 50 yıldır futbol topu tamiri yaparak evini geçindiriyor.
halen bu işi severek yaptığını ifade eden Ali bakıcı, “çevre illerde bile tanınıyorum en son top tamiri için Kayseri’den kargo ile toplar geldi. Tamiratını yaptım ve teslim ettim” dedi.
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